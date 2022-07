Samsung, problemi ai device indossabili? Utenti lamentano crash con Galaxy Buds e Watch

Samsung ha lanciato le Galaxy Buds 2 un anno fa, nel mese di agosto 2021. Negli ultimi giorni, però, pare che le cuffie in-ear di Suwon abbiano iniziato a manifestare una serie di problemi: nello specifico, sembra che l'utilizzo delle Galaxy Buds 2 causi crash all'app delle cuffie per Android.

Nelle scorse ore, infatti, GizmoChina spiega che i report di crash dell'applicazione causati dalle Galaxy Buds 2 e dalle Galaxy Buds Pro sono aumentati rapidamente sia sui Forum per clienti di Samsung che su Reddit e sugli altri social network.

Sembra che il problema sia causato dal pairing delle cuffie in-ear con gli smartphone Android e non dal loro utilizzo per l'ascolto attivo, poiché alcuni utenti hanno lamentato dei crash anche quando le cuffie non erano in uso, ma erano comunque collegate via Bluetooth allo smartphone.

Pare poi che il problema non sia legato ad una release specifica dell'app, ma riguardi il software degli auricolari: gli utenti, infatti, hanno lamentato crash su vari smartphone di produttori diversi. Addirittura, sembrerebbe che anche il pairing di device come il Galaxy Watch 4 causi lo stesso bug con l'app di gestione dello smartwatch Samsung, anche se in questo caso le segnalazioni sono ancora poche.

Probabilmente, il problema è dovuto ad un bug o a un glitch dei device indossabili Samsung, che l'azienda di Suwon potrebbe risolvere rapidamente con un prossimo aggiornamento. Al momento, comunque, i moderatori del forum aziendale della stessa Samsung hanno spiegato che il problema potrebbe essere risolto reinstallando l'ultima versione del software delle Galaxy Buds, ovvero la release 4.1.22051251.