Samsung, problemi produttivi per laptop e tablet pieghevoli: gli schermi non convincono

Ricordate quando, a inizio 2022, Samsung ha mostrato vari device pieghevoli concettuali, tra cui un laptop e un tablet? Ebbene, pare che finalmente l'azienda sia tornata a parlare dei due prodotti. Sfortunatamente, le notizie riportate dalla compagnia sono pessime, poiché pare che i primi schermi pieghevoli di grandi dimensioni si faranno attendere a lungo.

Stando ad alcune fonti interne all'azienda, Samsung aveva in programma di usare la tecnologia UTG per schermi resistenti per la produzione dei display dei suoi primi dispositivi pieghevoli nel settore tablet e laptop, probabilmente sulla falsariga dei device mostrati dal colosso di Suwon allo scorso CES. La tecnologia UTG viene già utilizzata per gli schermi di Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, con un certo successo in termini di solidità dei device.

Sfortunatamente, però, pare che tale soluzione non possa essere utilizzata con display di grandi dimensioni, come quelli di un tablet o di portatile, perché presenterebbe alcuni problemi che ridurrebbero eccessivamente la durabilità degli schermi. Per questo, riporta Sammobile, il colosso coreano starebbe pensando di passare alla tecnologia PI, che non dovrebbe presentare tali controindicazioni.

Il problema principale è che il passaggio da una tecnologia all'altra comporta una battuta d'arresto per lo sviluppo dei device pieghevoli con schermi di grandi dimensioni, dal momento che la ricerca sui loro display sembra essere tornata agli inizi o poco più. In particolare, il problema dello schermo UTG è che esso sarebbe troppo poco resistente, rischiando di deteriorarsi anche dopo un utilizzo relativamente ridotto.

Per questo, Samsung starebbe lavorando alla tecnologia PI con polimmide, un film trasparente che dovrebbe garantire una protezione e una flessibilità maggiore di quelle promesse dai vetri UTG. Con ogni probabilità, dunque, i primi laptop e tablet foldable dell'azienda coreana potrebbero ora arrivare sul mercato nel corso del 2024, o al più alla fine del 2023.