Samsung: la produzione di chip a 5 nm migliora, ma i rendimenti sono ancora scarsi

A margine dell'evento Galaxy Awesome Unpacked di Samsung del 17 marzo scorso, l'azienda coreana ha tenuto uno dei suoi periodici incontri con gli investitori, durante il quale ha rivelato che la produzione delle Samsung Foundries è migliorata, specie in relazione ai chip a 5 nm dell'azienda.

L'annuncio è arrivato direttamente da Kyehyun Kyung, CEO della divisione Devices Solution di Samsung. Il dirigente ha però anche spiegato che ogni nuovo nodo crea problemi sempre diversi per Samsung, dipendenti in gran parte dalla maggiore complessità delle produzioni con nodi di dimensioni via via più ridotte.

Per questo motivo, Kyung ha confermato che i tempi per l'entrata a regime della produzione dei chip a 5 nm sono stati molto più lunghi che in passato, senza specificare tuttavia quali siano stati i problemi incontrati da Samsung Foundries nella realizzazione dei suoi nuovi chip.

Al momento, l'inaffidabilità della produzione di Samsung Foundries sta creando enormi problemi all'industria dell'elettronica: in particolare, i chip a 5 nm vengono attualmente utilizzati nei processori Exynos proprietari di Samsung, sugli SoC Qualcomm Snapdragon di nuova generazione e persino sulle GPU di ultima generazione di NVIDIA e AMD. Proprio per questo, NVIDIA starebbe guardando a TSMC per "coadiuvare" Samsung nella produzione delle GPU RTX di nuova generazione.

Al momento, il rendimento dei chip a 5 nm è del 35%, il che significa che solo il 35% dei chip prodotti da Samsung Foundries è considerato di qualità accettabile dai clienti dell'azienda. Si tratta di livelli decisamente bassi, specie se paragonati con quelli recentemente raggiunti da TSMC, che però Samsung vuole superare entro il 2030.

Kyung ha però confermato che i rendimenti di Samsung Foundries stanno aumentando da alcune settimane a questa parte e che l'azienda potrebbe presto arrivare agli stessi livelli produttivi di TSMC o addirittura superarla. Se però i risultati non dovessero essere soddisfacenti, è probabile che anche Qualcomm inizi a guardare ad altri fornitori per i suoi prossimi chip a 5 nm e a 3 nm, a partire dal rumoreggiato Snapdragon 8 Gen 1+.