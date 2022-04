Samsung, produzione di chip da record: è il numero uno al mondo per capacità

A inizio 2022 Samsung si è mostrata ben volenterosa di superare TSMC entro il 2030 nella produzione di chip. Al momento il produttore taiwanese continua a essere punto di riferimento per Apple, Intel e tante altre società, ma Samsung ha ufficialmente la capacità produttiva più alta al mondo.

I ricercatori di Knometa hanno infatti confermato con un report relativo ai dati del 2021 che Samsung ha una capacità produttiva di 4,05 milioni di wafer da 200 millimetri al mese, mentre TSMC si ferma a 2,8 milioni di wafer al mese. L’analisi statistica a cui stiamo facendo riferimento pone poi Micron al terzo posto con poco più di due milioni di wafer mensili, mentre la Top 5 si conclude con SK Hynix (1,9 milioni) e Kioxia/Western Digital (1,3 milioni).

I dati confermano poi che tutte le aziende principali hanno aumentato la capacità rispetto al 2020, con Samsung ancora alla guida dato l’aumento di ben 510mila wafer al mese circa, accompagnato per giunta alla crescita della quota di mercato del 2% tra 2020 e 2021.

Come segnalato poi da Knometa, Samsung ha dichiarato al suo Investors Forum 2021 che, rispetto al livello di capacità del 2017, i piani di espansione dell'azienda si dovrebbero tradurre in una triplicazione della capacità entro il 2026. Tali piani includeranno un nuovo stabilimento da 17 miliardi di dollari da costruire a Taylor, in Texas, nel 2022, che sosterrà la forte spinta dell'azienda ad espandere i servizi di fonderia per processi all'avanguardia.

Altri successi Samsung li riscuote nel design con ben 71 premi agli iF Design Awards 2022.