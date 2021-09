Samsung, via alla produzione di massa degli schermi per laptop OLED a 90Hz

Samsung Display ha dato il via alla produzione in serie di schermi OLED con refresh rate a 90Hz per i laptop, che dovrebbero debuttare su diversi modelli di computer portatili targati ASUS da 14 pollici. L'annuncio è stato dato dalla compagnia coreana in un comunicato stampa.

La compagnia sottolinea tutti i benefici degli schermi OLED a 90Hz, che "offrono più opzioni per i consumatori che desiderano godersi contenuti ad alte prestazioni sui propri laptop".

L'annuncio del via alla produzione dei display OLED a 90Hz di Samsung era arrivato lo scorso gennaio, quando però era stato comunicato che la produzione di massa sarebbe iniziata a marzo. Nella dichiarazione di inizio anno, la società aveva spiegato che "i pannelli OLED sono in grado di soddisfare al meglio le varie esigenze dei consumatori per i laptop utilizzati per lo smart working, didattica a distanza, il gaming e la visualizzazione di contenuti in streaming".

La notizia è estremamente importante proprio perchè si riferisce a pannelli OLED da 14 pollici, che andranno quindi ad inserirsi in un segmento di mercato caratterizzato da notebook più piccoli e più convenienti rispetto a quelli di fascia alta e con diagonali più ampie.

Qualche anno fa Asus ha portato gli schermi OLED sui laptop, nello ZenBook Pro Duo, ma a giudicare dalla dichiarazione di Samsung potrebbe arrivare anche in uno Zenbook da 14 pollici.