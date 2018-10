Samsung: profitti record per via dei pannelli OLED venduti ad Apple per iPhone XS?

Samsung Galaxy S9 e Galaxy Note 9, entrambi lanciati di recente, non sono stati in grado di far risollevare le vendite di smartphone della società sudcoreana, che stanno facendo registrare da diverso tempo dei cali. Tuttavia, Samsung ha recentemente prodotto i vari display OLED montati dalla gamma iPhone XS di Apple.

Nonostante gli smartphone di Samsung rimangano ancora più venduti rispetto a quelli di Apple nel secondo trimestre 2018, il fatturato della divisione mobile della società sudcoreana è sceso del 22% circa, mentre quello di Apple ha continuato il suo trend positivo, facendo registrare un aumento del 17% circa.

Samsung, però, sembra aver saputo sfruttare le sue abilità in campo di produzione di pannelli OLED per rifarsi del terreno perso. Infatti, la società sudcoreana ha fornito ad Apple la maggior parte dei display utilizzati dalla nuova gamma di iPhone Xs. Ebbene, stando a quanto riportato anche da Wccftech, l'azienda sudcoreana ha conseguito un utile operativo di quasi 15,5 miliardi nel Q3 2018, segnando il trimestre più redditizio per l'azienda.

Sebbene non sia ancora del tutto certo, gli analisti ritengono che l'aumento degli utili sia in gran parte dovuto alla succitata collaborazione con Apple. Insomma, sembra proprio che Samsung abbia trovato il metodo per guadagnare dalla vendita degli iPhone.