Samsung programma un evento per il 19 novembre, presenterà l'SoC Exynos 2200?

È di ieri la notizia che probabilmente gli smartphone della serie Samsung Galaxy S22 non avranno un chipset Exynos 2200. Il colosso coreano, tuttavia, sembra non essere interessato a chiarire la questione, e anzi ha annunciato un evento di presentazione di Exynos 2200 per il 19 novembre.

La data della presentazione è piuttosto particolare, poiché Exynos 2200 potrebbe essere annunciato mesi prima degli smartphone che lo utilizzano, ovvero i Samsung Galaxy S22. La situazione è poi ulteriormente complicata dai leak degli ultimi giorni, secondo i quali la serie S22 non utilizzerà il chipset Exynos per via di alcuni problemi produttivi, o quantomeno il SoC proprietario del colosso coreano sarà montato solo nelle versioni dei device destinate a pochi mercati internazionali.

Ad ogni modo, l'annuncio dato da Samsung tramite il suo profilo Instagram, che potete vedere in calce, recita "Il gaming è cambiato molto. Ciò che ritenevamo "immersivo" dipendeva da una serie di fattori esterni, come l'ambiente circostante. Ma i miglioramenti tecnologici dei semiconduttori hanno cambiato tutto - scopri come, mentre ci trasferiamo verso la nostra nuova casa il 19 novembre". Dunque, il teaser non fa esplicitamente riferimento a Exynos 2200, ma parla di miglioramenti nel campo dei semiconduttori, che lasciano chiaramente intendere che l'annuncio sarà il prossimo chipset di Samsung.

Exynos 2200 dovrebbe essere un SoC pensato per il gaming, che vanterà tra le altre cose il supporto per il ray-tracing e una GPU AMD RDNA2: i primi benchmark di Exynos 2200 sono trapelati online lo scorso settembre, e lasciano pensare che il chipset sarà estremamente potente, soprattutto grazie alla GPU AMD.

Tuttavia, secondo l'insider Tron, durante l'evento del 19 novembre Samsung non intenderebbe annunciare Exynos 2200, ma Exynos 1250, un chipset pensato per i telefoni di fascia media. Molti utenti sono d'accordo con la previsione di Tron, anche perché una presentazione a novembre del nuovo chipset per dispositivi flagship di Samsung pare piuttosto innaturale: la serie S22 non verrà rivelata prima di febbraio, e già lo scorso anno l'SoC Exynos 2100 era stato presentato a gennaio, solo poche settimane prima dell'annuncio ufficiale dei Galaxy S21.