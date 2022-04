Samsung: programma di riparazioni 'fai da te' in arrivo, ma non per i Galaxy S22

Dopo aver scoperto che le riparazioni di Samsung Galaxy S22 sono quasi impossibili per chi vuole adottare metodi "casalinghi" senza rivolgersi all'azienda coreana, gli utenti hanno duramente criticato Samsung. Per questo, la compagnia ha annunciato una collaborazione con iFixit, il popolare sito web e canale YouTube di riparazioni per smartphone.

A quanto pare, la collaborazione si focalizzerà sul diritto alla riparabilità degli smartphone della serie Galaxy di Samsung, fornendo agli utenti che lo richiedono l'accesso alle parti di ricambio ed agli strumenti per smontare e riparare i propri device. Al momento, il programma è limitato ai Samsung Galaxy S21 e S20 in campo smartphone ed al Galaxy Tab S7 Plus sul lato tablet, perciò mancano ancora all'appello i Galaxy S22, i più recenti telefoni del colosso coreano.

Il CEO di iFixit Kyle Wiens ha commentato l'annuncio spiegando che "Stiamo lavorando con Samsung per migliorare le loro guide per le riparazioni e la loro offerta di parti per il fai-da-te". In passato, comunque, iFixit ha già lavorato con grandi compagnie come Motorola e Steam per la realizzazione di guide di riparazione efficaci e user-friendly.

Secondo l'annuncio del programma, esso offrirà ai consumatori "l'accesso a delle guide di riparazione intuitive step-by-step, insieme agli strumenti necessari". Le guide, a quanto pare, sono state redatte da iFixit, che secondo Wiens ha già completato quelle relative ai Galaxy S20 e che in questo momento sta lavorando sui Galaxy S21 e i Tab S7 Plus.

Contattata da The Verge, Samsung ha anche spiegato di star pianificando "dei piani di espansione dei prodotti all'interno del programma, garantendo parti e guide per sempre più device man mano che la collaborazione prosegue".

All'atto pratico, comunque, non aspettatevi di poter operare sull'hardware del vostro smartphone Samsung: al contrario, tra le parti di ricambio disponibili ci sono solo display, vetri posteriori e porte di ricarica, mentre rimangono ancora assenti le batterie, che non sono incluse nel programma di riparazione. Fortunatamente, con il nuovo smartphone indistruttibile Samsung XCover Pro 2 potreste dire addio a qualsiasi tipo di riparazione.