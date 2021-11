Samsung promette aumento produzione pannelli OLED per soddisfare la domanda

Samsung Display sta già notando l’aumento graduale della domanda di display per dispositivi elettronici, da smartphone a tablet, passando per computer portatili e infine giungendo, soprattutto, ai televisori. Per questo motivo, per soddisfare le richieste del mercato, l’azienda si starebbe preparando all’aumento della produzione.

Secondo quanto riportato dal sito taiwanese DigiTimes e ripreso da Gizchina, il colosso sudcoreano starebbe pianificando l’espansione della produzione di pannelli OLED e QD-OLED negli stabilimenti domestici, eliminando progressivamente la produzione di LCD. Si tratta di una conversione importantissima riguardante, in particolare, due stabilimenti.

Nel caso dello stabilimento L7-2, Samsung avrebbe sostituito le linee LCD con OLED di sesta generazione da utilizzare nell’elettronica di piccola e media dimensione. Lo stabilimento L8-1, invece, avrebbe completamente smantellato alcune linee LCD per realizzare una linea QD-OLED in grado di fornire fino a massimo 30.000 pannelli al mese. In tutto, dunque, si pensa di produrre soltanto in questo impianto fino a un milione di TV da 55 e 65 pollici all’anno.

Successivamente, Samsung Display dovrebbe vendere le apparecchiature per impianti LCD a produttori rivali come BOE Technology, ampliando ulteriormente così la produzione di pannello QD-OLED. Un salto necessario che mostrerà i suoi frutti nel corso dei prossimi mesi e anni. Il tutto sarà importante già a partire da queste settimane, in quanto si avvicinano anche le festività natalizie e il periodo dell’anno in cui chiunque corre per i regali dell’ultimo minuto. Per il futuro, invece, la produzione dovrà aumentare a causa dell’arrivo dei pannelli OLED arrotolabili e flessibili.

A tale proposito, recenti indiscrezioni parlano del lancio nel 2022 del primo laptop pieghevole Samsung.