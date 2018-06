Samsung promette di usare solo energia rinnovabile in USA, Europa e Cina entro il 2020

Samsung si prepara a diventare sempre più "verde": la compagnia coreana ha recentemente annunciato l'intenzione di passare alle energie rinnovabili, con le quali alimenterà interamente le fabbriche e gli uffici presenti in America, Europa e Cina.

Una mossa che piacerà sicuramente a Greenpeace, che ha più volte etichettato la compagnia come una delle principali responsabili del cambiamento climatico, anche se mancano all'appello le sedi presenti in India, in Israele, a Singapore ed in Giappone: Samsung giustifica questa decisione adducendo al fatto che i territori scelti sarebbero dotati delle infrastrutture necessarie a sostenere il piano energetico previsto.

Al momento solo 17 dei 38 edifici usati dal colosso usano energie rinnovabili, dati che fanno di Samsung il fanalino di coda delle compagnie green, tra le quali spiccano Apple e Google.

Il passaggio al nuovo tipo di alimentazione verrà completato entro il 2020, un lasso di tempo nel quale Samsung si impegnerà ad intensificare l'adozione di energia pulita anche nel resto dei suoi stabilimenti, anche se non ci è dato sapere in che percentuale e soprattutto quali dei restanti 21 saranno interessati da questo provvedimento.

La compagnia ha aderito al Carbon Disclosure Project (CDP) previsto per l'anno prossimo, un'iniziativa volta ad identificare le attività svolte all'interno delle sue fabbriche che possono nuocere gravemente alla salute dell'ambiente.