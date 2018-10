Samsung pronta ad eliminare il jack per le cuffie: addio con il Galaxy Note 10?

A quanto pare anche Samsung è pronta a saltare sul carrozzone dei produttori di smartphone che stanno pensionando il jack da 3,5mm per le cuffie, sulla falsariga di quanto fatto da Apple da qualche anno ed OnePlus con il nuovo OnePlus 6T.

Secondo alcuni rapporti provenienti dalla Corea, Samsung avrebbe deciso di abbandonare il jack audio, ma dovrebbe comunque mantenerlo nel Galaxy S10. Il pensionamento vero e proprio potrebbe avvenire solo con il Galaxy Note 10, la nuova generazione dell'acclamata linea di phablet che come di consueto dovrebbe debuttare il prossimo mese di agosto.

Fonti citate da ETNews sostengono che il Galaxy Note 10 non includerà alcun jack audio, seguito poi dal Galaxy S11 che dovrebbe vedere la luce nel 2020.

A quanto pare Samsung avrebbe deciso di progettare per intero l'esperienza utente senza includere alcun tipo di ingresso per le cuffie. Nella confezione dovrebbe comunque essere presente un adattatore audio, mentre per gli auricolari gli utenti saranno costretti ad affidarsi o al Bluetooth o all'ingresso USB-C.

Proprio l'acquisto di auricolari wireless sta ormai diventato lentamente un must per tutti i possessori di smartphone, visto che lentamente i vari produttori stanno eliminando i vecchi ingressi.

Chiaramente come sempre vi invitiamo a prendere il tutto con le pinze in quanto potrebbe anche trattarsi di un rumor non veritiero.