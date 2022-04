Samsung pronta a collaborare con MediaTek: l'S22 FE e l'S23 avranno chip Dimensity

Qualche settimana fa vi abbiamo parlato del primo leak su Samsung Galaxy S22 FE, secondo cui lo smartphone avrebbe utilizzato un chipset MediaTek al posto del più tradizionale Snapdragon di Qualcomm. Oggi, nuovi rumor sembrano avvalorare questa ipotesi, prefigurando anche una più ampia partnership tra Samsung e MediaTek.

A quanto pare infatti, non solo Samsung Galaxy S22 FE avrà un chip MediaTek Dimensity 9000, ma lo stesso potrebbe valere anche per gli smartphone che il colosso produrrà in futuro, a partire dal 2023. Se la notizia, diffusa da Business Korea, fosse vera, si tratterebbe di un cambiamento storico per Samsung, che abbandonerebbe la collaborazione con Qualcomm una volta per tutte, dopo aver iniziato a implementare le soluzioni di MediaTek già sui propri device di fascia bassa.

In particolare, il rumor prevede che anche il Galaxy S23 avrà un chip MediaTek di nuova generazione non ancora annunciato. Tuttavia, Business Korea spiega anche che, come già avvenuto per i Galaxy S22, anche l'S22 FE e l'S23 avranno due varianti diverse, una dotata del nuovo SoC Dimensity e l'altra che invece monterà il chip Exynos di nuova generazione realizzato da Samsung Foundries.

Non è chiaro perché Samsung avrebbe deciso di abbandonare Qualcomm, ma i motivi potrebbero essere diversi: da una parte potrebbe esserci il prezzo dei chipset di MediaTek, decisamente inferiore rispetto a quello delle controparti Snapdragon a parità di potenza. Dall'altra, invece, sembrano aver giocato un ruolo determinante i problemi di surriscaldamento di Snapdragon 8 Gen 1, che Samsung teme possano ripetersi anche con le revisioni del chipset di quest'anno.

Una partnership tra MediaTek e Samsung sarebbe ovviamente un duro colpo per Qualcomm, che potrebbe perdere ampie quote di mercato nel settore smartphone, specie dopo essere stata superata da MediaTek anche negli Stati Uniti in termini di vendite. Al momento, comunque, MediaTek copre con i suoi chip una fetta di mercato pari al 33% del totale, mentre Qualcomm si ferma al 30%.