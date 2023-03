Samsung pronta a dare il via alla produzione di massa dei chipset 4nm di terza generazione

Samsung Semiconductor ha ricevuto il via libera per iniziare la produzione di massa di chipset a 4nm di terza generazione. A svelarlo sono alcuni articoli provenienti dalla Corea, secondo cui l’azienda sarebbe riuscita ad ottenere una resa soddisfacente per i wafer di nuova generazione.

I vantaggi rappresentati da questa nuova tecnologia dovrebbero essere tanti: si parla di un ridotto consumo energetico, innanzitutto. I chipset saranno prodotti sul processo a 4nm di terza generazione (2.3), vicina in termini di resa rispetto a quella di TSMC: si parla di un 60% della produzione, rispetto al 70-80% del gigante taiwanese.

La produzione di chip a 4nm di Samsung, che dovrebbe prendere il via entro la fine del primo semestre del 2023, potrebbe aumentare ulteriormente in futuro. Anche TSMC, oltre che il gigante coreano, sta lavorando per lo sviluppo di nuovi impianti negli USA che potrebbero essere pronti nel 2024.

Lo scorso dicembre TSMC ha dato il via alla produzione dei chip a 3nm, per cui Apple ha già prenotato l’intero nodo in vista del lancio degli iPhone 15 pro e Pro max: l’A17 Bionic trapelato nei benchmark dovrebbe beneficiare a pieno del processo produttivo di TSMC e le performance mostrate nei dati pubblicati nelle scorse ore.