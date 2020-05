Samsung pronta a lanciare la sua carta di debito entro l'estate

Samsung ha annunciato nei giorni scorsi che ha in programma di espandere i servizi legati a Samsung Pay introducendo la sua prima carta di debito ed un conto virtuale per la gestione del patrimonio personale. La piattaforma è in fase di sviluppo già dallo scorso anno.

Il vicepresidente e GM di Samsung Pay Sang Ahn ha rivelato in un post sul blog che la casa Coreana sta collaborando con la società di finanza SoFi per lo sviluppo della nuova carta e del nuovo sistema di pagamento. Si prevede che entrambe le soluzioni saranno disponibili negli Stati Uniti a a partire da quest'estate.

"Ora più che mai, le persone si affidano alla tecnologia per effettuare i pagamenti in modalità contactless, per fare acquisti e gestire le proprie finanze, tutto senza uscire di casa", ha riferito Ahn.

Non abbiamo, al momento, altre informazioni sulle prossime iniziative che intraprenderà Samsung, a partire dal nome con la quale verrà commercializzata la carta. Il General Manager ha però affermato che la società condividerà ulteriori dettagli nelle prossime settimane.

Sebbene Apple Pay sia ancora significativamente più popolare a livello globale, Samsung Pay sta continuando a guadagnare terreno con un numero sempre maggiore di utilizzatori. Gli utenti di Samsung Pay dovrebbero raddoppiare entro il 2020 raggiungendo i 100 milioni, un risultato davvero notevole.

Allo stesso tempo, si prevede che la carta sviluppata da Apple possa raggiungere i 227 milioni di utenti nell’anno, rispetto ai 140 milioni segnalati nel 2018, considerato che la sua card virtuale è stata annunciata lo scorso anno. All’appello manca Google Pay che dovrebbe raggiungere i 100 milioni di utenti e che come vi abbiamo riferito, anche l’azienda di Mountain View starebbe sviluppando la sua carta digitale.

Anche Huawei non è stata a guardare e lo scorso mese ha ufficializzato la sua soluzione per i pagamenti virtuali al momento solo per il mercato cinese.