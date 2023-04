Samsung pronta a lanciare il suo primo tablet pieghevole? Spunta il Galaxy Z Tab

A metà 2022, un leak aveva anticipato l'uscita di un tablet pieghevole targato Samsung nei primi mesi del 2023. Purtroppo, l'inizio del 2023 è ormai passato e del device non si è vista neanche l'ombra. Un nuovo leak, però, reitera che il tablet pieghevole di Samsung esiste e che arriverà sul mercato entro quest'anno.

La notizia arriva dal leaker Revegnus, un utente Twitter resosi noto in passato per alcune previsioni azzeccate. Ad avvalorare il rumor, però, vi è il fatto che esso è rimbalzato nelle scorse su diverse testate legate al mondo Samsung, alcune delle quali hanno delle fonti storicamente legate alla compagnia. Ad ogni modo, Revegnus spiega che il dispositivo verrà chiamato ufficialmente Samsung Galaxy Z Tab.

Secondo il leaker, il device verrà lanciato insieme al Galaxy Tab S9 nel corso del 2023. Non è chiaro quando, più nello specifico, il tablet verrà presentato, anche se, trattandosi di un dispositivo pieghevole, è possibile che esso arrivi in estate, magari in parallelo ai Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip 5, che dovrebbero essere lanciati nel mese di agosto.

Lo stesso Revegnus, però, ha spiegato che vi è comunque la possibilità che Samsung decida di posticipare il device all'ultimo, magari per via di problemi insorti nella fase di test del suo hardware: in questo caso, il tablet potrebbe debuttare a metà 2024, in parallelo a Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6.

Sfortunatamente, il leak non fornisce alcuna specifica tecnica del device, anche se è probabile che esso abbia uno schermo di dimensioni superiori ai 10" da aperto e superiori agli 8" da chiuso: d'altro canto, con un Samsung Galaxy Z Fold 4 dotato di display interno da 7,6", è improbabile che il colosso di Suwon si mantenga su un form factor compatto per il suo tablet pieghevole.