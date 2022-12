Samsung sarebbe pronta a non badare a spese per contrastare Apple nel 2023

In attesa di vedere cosa combinerà Samsung al CES 2023, gli appassionati del mondo degli smartphone stanno discutendo in merito ad alcuni dettagli relativi alle future strategie della ben nota azienda. Infatti, sembra che Samsung voglia sfidare in modo ulteriormente deciso Apple.

Infatti, come riportato da PhoneArena e Android Authority (la fonte originale è Hankyung), il brand sudcoreano sarebbe pronto a intensificare in modo importante i suoi sforzi per risultare competitivo nella fascia alta del mercato degli smartphone. D'altronde, al momento Apple non è di certo un concorrente di poco conto nel segmento Premium, anzi. In questo contesto, sembrerebbe servire ulteriore impegno per cercare di spodestare la società di Cupertino.

Per questo motivo, le indiscrezioni lasciano intendere che Samsung potrebbe cambiare per certi versi approccio a partire dal 2023, non badando a spese nella fascia Premium. L'obiettivo sembrerebbe infatti essere quello di risultare maggiormente competitivi ai massimi livelli del mercato degli smartphone, cosa che potrebbe portare la società a una riduzione dei margini di profitto.

Le voci di corridoio fanno infatti riferimento a una Samsung intenta a voler abbandonare la mentalità della riduzione dei costi, strategia a cui avrebbe fatto riferimento Han Jong-Hee, vicepresidente di Samsung Electronics, in una riunione del senior management.

Questo potrebbe portare a scenari interessanti soprattutto in campo di dispositivi pieghevoli, dato che questi ultimi stanno diventando un "cavallo di battaglia" importante per Samsung (considerando anche che Apple manca ancora all'appello in quel segmento). Inoltre, il tutto potrebbe già iniziare a farsi vedere con la tanto vociferata gamma Samsung Galaxy S23, partendo dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Cosa accadrà in futuro? Staremo a vedere.