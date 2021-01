Samsung sarebbe pronta a portare gli Exynos sui PC per sfidare l'M1 di Apple

Secondo quanto affermato su Twitter dal leaker TheGalox, Samsung sarebbe pronta a portare la sua linea di chipset Exynos anche su PC in futuro, per lanciare il guanto di sfida ad Apple che qualche mese fa ha presentato il suo chip proprietario M1 a 5 nanometri.

La notizia non è nuova, e già in passato alcuni ne avevano parlato sul web, ma a seguito della presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S21 i rumor sono aumentati ulteriormente.

Il leaker TheGalox, come mostriamo nel tweet presente in calce, afferma che non vede l'ora di vedere gli Exynos cui computer, ma non ha specificato di quale modello si tratterà. Samsung la scorsa settimana al CES 2021 ha svelato l'Exynos 2100, il primo SoC di punta dell'azienda che si è andato a posizionare nello stesso segmento di mercato dello Snapdragon 888, ma non è da escludere che la società coreana sia al lavoro su un modello ad hoc per i PC.

In precedenza alcune voci di corridoio volevano Samsung al lavoro su un nuovo SoC con GPU AMD, che nei benchmark emersi ha battuto sonoramente lo Snapdragon 865. Probabile quindi si tratti proprio di quest'ultimo modello, che potrebbe ancora essere in sviluppo in attesa del debutto ufficiale.