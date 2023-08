Samsung pronta a rispondere ad Apple Vision Pro: vicina la presentazione di un visore?

A poco più di un mese dalla presentazione di Apple Vision Pro, arrivano le prime indicazioni sulla risposta che metteranno in campo i competitor della società di Cupertino. In particolare, un nuovo rumor pubblicato in rete riferisce che Samsung sarebbe in procinto di presentare il suo visore.

Le indicazioni sarebbero emerse a margine dell’evento Unpacked nel corso del quale Samsung ha presentato i nuovi foldable. TM Roh ha lasciato intendere che il nuovo visore per la realtà mista ed il relativo ecosistema sono a buon punto “presto arriverà un annuncio”.

Le conferme sono arrivate anche da ZDNet. Un rapporto spiega che mentre si parlava della partnership tra Samsung, Qualcomm e Google sulla realtà aumentata e virtuale, Roh ha dichiarato che “non ci accontenteremo del lancio di un singolo prodotto o della creazione di un ecosistema per un'azienda. Come gli smartphone, quello che stiamo facendo è aprire un ecosistema XR. Ci aspettiamo un annuncio in un futuro non troppo lontano“. Roh ha anche aggiunto che il mercato della realtà aumentata e virtuale crescerà rapidamente e potrebbe diventare come gli smartphone ed i computer, dichiarazioni che confermano come l’interesse di Samsung sia alto.

Ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno tutti i dettagli del caso sulla presentazione del visore.