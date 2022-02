Samsung pronta a rivoluzionare mercato smartphone: arrivano display 'a quattro curve'

La parola “innovazione” in casa Samsung viene seguita in ogni settore: a fine gennaio abbiamo visto il chip biometrico S3B512C per le carte di credito, capace di identificare il possessore tramite impronta digitale. Nell’ambito smartphone l’innovazione si starebbe per manifestare con un inedito display quad-curved. Di che si tratta?

Il modo più semplice per descrivere questa tecnologia è osservando l’ormai ben noto display a cascata, ovvero dai bordi laterali curvi, e immaginandolo con altri due bordi curvi sopra e sotto. In questo modo, si ottiene uno smartphone con tutti e quattro i lati curvi, dall’idea di fluidità, modernità ed eleganza. Un piccolo esempio, seppur in penombra e firmato Xiaomi, lo potete trovare nella copertina alla notizia dove si vede chiaramente il lato inferiore dello smartphone dalle linee curve.

Ebbene, stando alla ultima informazione condivisa oggi dal rinomato leakster Ice Universe, Samsung Display sarebbe proprio al lavoro su questa tecnologia. Anzi, avrebbe già dimostrato internamente la produzione di massa di schermi quad-curved per smartphone.

È difficile ora come ora prevedere in quali dispositivi mobili verrà implementata questa tecnologia per il debutto, anche se quasi con certezza si tratterà di qualche smartphone appartenente a linee “esotiche” o top di gamma, come può essere la gamma Xiaomi Mix. Non è da escludere, del resto, una produzione per marchi terzi piuttosto che per Samsung stessa. Insomma, teniamo gli occhi aperti per ogni novità al riguardo!

Oggi si è anche mostrato in ogni dettaglio Samsung Galaxy A53 5G.