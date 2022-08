Samsung proroga il rimborso sui QD-OLED: S95B ancora a 1.650 euro

Samsung a volte stupisce quanto i suoi nuovi pannelli QD-OLED. Ricordate, per esempio, la promozione proprio sugli OLED Samsung con 500 euro di sconto? Ecco: la campagna, in scadenza il 28 agosto, è stata appena prorogata!

I dettagli sono disponibili, come sempre, sul sito ufficiale del produttore a questa pagina, ma vi spieghiamo brevemente di cosa si tratta poiché si possono raggiungere dei prezzi particolarmente interessanti.

Ne abbiamo parlato di recente, ma vi basti sapere che abbiamo trovato il Samsung S95B a poco più di 1.500 euro nel taglio da 55 pollici, per un risparmio vicino ai 1000 euro rispetto al prezzo di listino. Il come è presto detto, poiché sullo store del produttore si parte da 2.499 euro con prezzo già scontato a 2.299 euro.

Al carrello si può aggiungere il codice "BACKTO" per ottenere un ulteriore sconto e la spedizione gratuita. Arriviamo a 1.954,15 euro. Prezzo finale da pagare per ricevere il televisore direttamente dallo Store Ufficiale Samsung.

Una volta ricevuto, potrete avviare la procedura di cui sopra per ottenere il rimborso "fino a 500 euro" che, nel caso specifico del modello da 55 pollici che abbiamo preso in considerazione, è esattamente di 300 euro, che vi verranno bonificati dopo aver verificato la vostra transazione. Ricevuto il rimborso, avrete pagato in totale poco più di 1.600 euro, per un prodotto che ne valeva molto di più. Cifra che, per il modello da 65 pollici, corrisponde a circa 2.200 euro rispetto ai 3.499 di listino.

Attenzione però, poiché l'offerta, che come già detto era in scadenza il 28 agosto 2022, è stata prorogata ma soltanto fino al 30 settembre 2022.