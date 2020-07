Samsung, i prossimi smartphone potrebbero arrivare senza caricabatterie

A fine giugno una nota di ricerca di Barclays ha svelato la possibile mancanza del caricatore da muro per smartphone nelle confezioni dei prossimi iPhone 12. Il prossimo colosso della tecnologia che potrebbe seguire la stessa strada è un diretto concorrente di Apple, ovvero Samsung.

Secondo un report di ETNews, anche gli smartphone della serie Galaxy S e Galaxy Note potrebbero giungere sul mercato senza il caricatore. Una scelta che ha suscitato non poco clamore sia nel loro caso che in quello della Mela, sia per tutti i vantaggi del caso, ovvero costi inferiori alla vendita e meno problemi con lo smaltimento scorretto del prodotto, sia per gli svantaggi, ossia la necessità di acquistarlo a parte in caso di mancanza.

Apple addirittura farà un passo ulteriore, cioè toglierà le EarPods dalla confezione per aumentare le vendite degli auricolari true wireless AirPods. Però, per bilanciare il tutto, si parla di iPhone 12 in vendita a soltanto 490 Euro per il modello più economico. Samsung probabilmente farà lo stesso, calando i prezzi dei vari smartphone lanciati sul mercato per poi fornire ai clienti tutti gli accessori necessari per facilitare l’esperienza d’uso.

A lungo termine, questa potrebbe rivelarsi una strategia ottima per l’azienda e un provvedimento perfetto per fare del bene all’ambiente.