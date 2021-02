Samsung, il prossimo smartwatch potrebbe avere Android invece di Tizen

Periodo di novità sul fronte smartwatch. Non solo l'interesse di Facebook per questo mercato, a quanto pare anche Samsung potrebbe essere vicina a un punto di svolta nella storia dei suoi dispositivi indossabili.

Secondo quanto riportato su Twitter dal noto tipster UniverseIce infatti, il colosso sudcoreano starebbe vagliando l'opportunità di adottare Android sui suoi prossimi smartwatch.

Non si tratta di una novità per Samsung. Per chi non ne fosse a conoscenza infatti, l'azienda già nel 2014 aveva tastato il terreno con il Samsung Gear Live, smartwatch dal design squadrato animato proprio da Android Wear, allora a una delle sue primissime versioni. Il sistema, attualmente rinominato in Wear OS, non ha più suscitato l'interesse di Samsung per i suoi wearable.

Se il rumor fosse confermato, si tratterebbe di un enorme passo per il sistema operativo si Google, soprattutto dal punto di vista della diffusione. Una piattaforma che senza dubbio potrebbe beneficiare di un nome di punta del mercato mobile per contrastare l'irrefrenabile ascesa dell'Apple Watch. Basti pensare che la stessa Google non vanta attualmente soluzioni proprietarie, diversamente da quanto accade con l'offerta smartphone, in cui la gamma Google Pixel gode di un discreto apprezzamento.

La domanda a questo punto sorge spontanea. Perchè Samsung dovrebbe voler abbandonare una piattaforma come Tizen OS, che attualmente offre un'esperienza utente molto solida? Quel che è certo è che un cambio di direzione del genere potrebbe in primissima battuta favorire la piattaforma, aiutandola a raggiungere quel livello successivo sul quale anche OnePlus starebbe lavorando.