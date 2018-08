Samsung pubblica accidentalmente il video introduttivo del Galaxy Note 9

Il Galaxy Note 9 di Samsung è quasi ufficiale. Come notato dai ragazzi di SamMobile, infatti, la compagnia coreana ha accidentalmente pubblicato il video introduttivo del phablet che verrà svelato in via ufficiale il prossimo 9 Agosto.

Il teaser, che si focalizza principalmente sull'S Pen gialla, mostra la versione da 512 gigabyte del dispositivo nella colorazione blu, che era già trapelata a più riprese sul web nel corso delle ultime settimane.

A livello di design, le modifiche sembrano essere davvero poche rispetto al suo predecessore: ciò che risalta immediatamente all'occhio è il nuovo posizionamento del sensore per le impronte digitali, che sembra essere stato spostato sotto la doppia lente fotografica posteriore, e che si preannuncia essere più comodo.

E' probabile che le novità più importanti saranno quelle a livello software: ma il teaser parla già di 1 terabyte di memoria, grazie alla scheda di memoria da 512 gigabyte supportata dal dispositivo, una batteria ancora più potente in grado di durare una giornata intera, e soprattutto la rinnovata S-Pen, che evidentemente non cambierà solo a livello estetico ma anche di funzionalità.

Lo spot pubblicitario si chiude con il claim che invita gli utenti a preordinare da subito il phablet, ma non parla di prezzi o data di lancio.