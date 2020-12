Samsung pubblica un corto gratuito stile Pixar che ricorda Up: è per Exynos

Samsung si appresta a presentare il suo nuovo processore Exynos 2100 il 12 gennaio 2021 e gli occhi degli appassionati di smartphone sono tutti puntati sull'arrivo della gamma Galaxy S21. Per allietare l'attesa, la società sudcoreana ha deciso di rendere omaggio ai processori Exynos mediante un cortometraggio gratuito.

Più precisamente, stando anche a quanto scritto dalla stessa Samsung sul suo blog ufficiale, l'obiettivo di quest'ultimo è quello di portare un po' di gioia natalizia nelle case degli appassionati di tecnologia, nonostante il 2020 non sia stato esattamente un anno facile. Tuttavia, le difficoltà incontrate nel corso di quest'anno hanno anche fatto capire a molti quali sono le cose importanti nella vita.

Il cortometraggio, dalla durata di poco più di quattro minuti, è stato pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Samsung e tratta la possibilità di rialzarsi mettendo al centro la questione della pensione. Non vogliamo farvi troppi spoiler, ma non sono in pochi coloro che hanno visto in questo cortometraggio uno stile che cerca di avvicinarsi a quello di alcune produzioni Pixar. Più precisamente, c'è qualche "analogia", ovviamente senza troppe pretese, con "Up", il capolavoro uscito nel 2009. Non siamo i soli ad aver colto le "somiglianze", dato che cercando online abbiamo notato che anche ad Android Police ha ricordato la succitata pellicola.

Per completare l'iniziativa, l'azienda sudcoreana ha pubblicato una pagina ufficiale dedicata all'iniziativa, chiamata semplicemente "Thank you".