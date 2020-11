Samsung, pubblicata la possibile lista completa di smartphone e tablet con One UI 3.0

In seguito al lancio della prima beta dell’interfaccia utente One UI 3.0 esclusiva per dispositivi Samsung e basata sull’ultima versione del sistema operativo di casa Google Android 11, sempre più utenti vogliono provarla con mano nei propri smartphone e tablet. Ma quali saranno supportati dall’azienda? Ecco la possibile lista completa.

A pubblicarla non è stata l’azienda sudcoreana ma l’utente TheGalox via Twitter, dunque consigliamo a tutti i lettori di prendere questa indiscrezione con le pinze. In ogni caso, la lista potete vederla anche nell’immagine in calce all’articolo e comprende ben 90 modelli tra telefoni e tablet, a partire da top di gamma come l’intera serie Galaxy S20 e Note 20, compreso l’ultimo Samsung Galaxy S20 FE da noi recensito a metà ottobre, per passare ai pieghevoli Z Flip, Fold e Z Fold 2, ma anche smartphone di fascia media come il famoso Galaxy A51 e diversi pezzi della serie M. Non mancano anche vari modelli di tablet come Galaxy Tab S7, S6 Lite, Active Pro e XCover Pro.

Ma quali sono le novità chiave di One UI 3.0? Si parla di un pannello rapido più facile da usare e con sempre più informazioni utili per l’utente, ma anche di varie ottimizzazioni dell’interfaccia in base alla dimensione dello schermo e feature inedite come Dual Preview e Rear Cam Selfie. Tutto questo potrà essere provato da tutti i possessori di dispositivi compatibili verso fine novembre/inizio dicembre, almeno secondo quanto annunciato negli ultimi mesi.

Intanto Samsung continua a racimolare successi: secondo gli ultimi dati diffusi dal centro di ricerca Strategy Analytics, il colosso sudcoreano avrebbe sorpassato Apple nel mercato smartphone statunitense ottenendo una quota di mercato del 33,7%, contro il 30,2% della Mela. Per avere dati aggiornati e più completi, però, bisognerà aspettare il rapporto dell’ultimo trimestre del 2020 poiché finalmente arriveranno a tutti i nuovi modelli top di gamma della serie iPhone 12.