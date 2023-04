Samsung punta su Bing per i suoi nuovi Galaxy? Pesa l'IA di Google

Microsoft in questa prima fase della corsa all'IA è in netto vantaggio rispetto ai competitor. Se Bing AI è arrivato persino su SwiftKey, lo stesso non si può dire per Google, ancora al lavoro per colmare il gap con l'agguerrita casa di Redmond.

In questa situazione, uno dei partner di maggior rilievo di Google potrebbe iniziare a guardarsi intorno. Stiamo parlando di Samsung, quella Samsung che aveva persino abbandonato Tizen in favore di WearOS, e della sua possibile necessità di guardare a Bing come futuro motore di ricerca di default per i suoi smartphone della gamma Galaxy: questa possibilità sarebbe stata già comunicata a Google dal colosso sudcoreano.

Un colpo che potrebbe portare far andare Google nel panico, all'affannosa ricerca di una soluzione in tempi brevi. Gli sguardi sono tutti puntati verso il Google I/O 2023 dove, oltre ai vociferati nuovi device della serie Pixel (si parla di una possibile presentazione di Pixel 7a o di Pixel Fold, addirittura), protagonista assoluta dovrebbe essere proprio l'Intelligenza Artificiale.

Prima di pensare alle possibili conseguenze di una manovra di questo tipo, quindi, converrebbe fare un passo indietro e cercare di capire se Google sarà in grado di rispondere in tempi e modi congeniali per i suoi partner. I progetti sull'IA generativa di Google al momento sono molteplici, tra cui GIFI, per la creazione di immagini, e un vero e proprio tutor per l'apprendimento di lingue straniere.

Una cosa è certa: a prescindere dall'esito, il futuro che ci si staglia davanti sembra entusiasmante, soprattutto dopo anni di crescita prettamente iterativa nel mondo della tecnologia mobile.