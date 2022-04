Samsung punta sui chip Exynos: arriveranno anche sugli smartphone low-cost

Ormai da diversi mesi sappiamo che Samsung vuole puntare tutto sui chip Exynos, cercando di avvicinarsi al modello di smartphone interamente prodotto in-house rappresentato da Apple. Oggi, pare che il colosso coreano stia per fare un ulteriore passo avanti in tal senso con l'utilizzo dei chip Exynos anche su smartphone di fascia bassa.

La notizia è piuttosto importante per almeno due motivi: il primo è che, storicamente, Samsung dipende da Qualcomm e MediaTek per i chipset delle sue proposte midrange e entry-level, riservando invece i SoC Exynos prodotti internamente solo ai dispositivi di fascia alta ed ai telefoni flagship.

Il secondo motivo, invece, sono le pessime prestazioni di Exynos 2200: infatti, il chipset di Samsung Galaxy S22 ha deluso gli esperti, sia per via dei suoi problemi di surriscaldamento che a causa della sua potenza in semplici termini numerici, che è pari a quella di uno Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm e che dovrebbe essere leggermente inferiore a quella del Dimensity 9000 di MediaTek.

Nonostante ciò, Samsung sarebbe comunque intenzionata a integrare dei chip Exynos sui Galaxy A e sui Galaxy M. Ciò dovrebbe significare in primo luogo l'aumento di SoC della linea Exynos in uscita ogni anno, e poi una revisione delle priorità del colosso coreano, che potrebbe dedicare meno energie ai propri smartphone di fascia alta, soprattutto dopo le controversie legate a Samsung Galaxy S22 e al suo limitatore di performance, per concentrarsi sulla parte medio-bassa del mercato e sui Paesi emergenti.

In realtà, comunque, Samsung ha già integrato un chipset Exynos in una proposta di fascia bassa: stiamo parlando del nuovo Galaxy A13 4G, uscito da poco in alcuni mercati selezionati e dotato di un chip Exynos 850. Tuttavia, al contempo Samsung ha lanciato una variante 5G del telefono dotate di un SoC MediaTek Dimensity 700.