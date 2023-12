Samsung punta sul fai-da-te: riparazioni 'in casa' in arrivo per Galaxy Z Fold e Z Flip 5

I primi teardown di Samsung Galaxy Z Fold 5 e di Samsung Galaxy Z Flip 5 hanno dimostrato che i pieghevoli coreani di ultima generazione sono più resistenti alla polvere e all'acqua dei predecessori. Ora, però, Samsung fa un passo avanti anche nella riparabilità dei due Galaxy della linea Z lanciati a fine luglio.

Come spiegano i colleghi di Engadget, Samsung ha inserito Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 nell'elenco dei device riparabili tramite operazioni fai-da-te da parte degli utenti. In generale, il programma di riparazioni "in casa" del colosso di Suwon si è recentemente ampliato a diversi nuovi prodotti, inclusi i due smartphone pieghevoli di ultima generazione e i tablet della serie Samsung Galaxy.

Vi ricordiamo che Samsung ha rilasciato una lista dei prodotti riparabili con il suo servizio fai-da-te, che comprende smartphone tradizionali, pieghevoli, tablet e persino laptop dell'azienda. La fornitura di parti di ricambio e di istruzioni per le operazioni avviene in collaborazione con iFixit, che proprio un paio di settimane fa ha premiato uno smartphone con un "10" pieno in termini di riparabilità: sfortunatamente, però, il device non era prodotto dal colosso coreano.

Ora che sono entrati nel programma di riparazioni casalinghe di Samsung, anche Galaxy Z Fold e Z Flip 5 riceveranno parti di ricambio ufficiali e guide step-by-step per alcune procedure di base, come la sostituzione dello schermo o quella della batteria. Le operazioni più complesse, invece, resteranno appannaggio dei tecnici specializzati. Il ricorso al fai-da-te, comunque, dovrebbe permettere agli utenti di abbattere i prezzi delle riparazioni, limitandosi a pagare unicamente i pezzi di ricambio.

Infine, da Suwon arriva l'annuncio della disponibilità del programma di riparazioni fai-da-te negli Stati Uniti e in 30 Paesi Europei: fino ad oggi, esso era stato lanciato in via sperimentale solo in Nordamerica e in una manciata di nazioni del Vecchio Continente. Secondo l'azienda, l'ampliamento del programma servirà soprattutto a ridurre la quantità di rifiuti elettronici prodotta su scala globale.