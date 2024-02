Samsung punta molto su Galaxy Ring: pronta a produrre mezzo milione di unità

Samsung ha brevemente mostrato Galaxy Ring in occasione del MWC, ma in attesa di scoprire quali saranno le funzioni che offrirà l’anello intelligente, emergono delle informazioni molto interessanti sui piani del produttore, che evidentemente ha intenzione di puntare molto su questo nuovo dispositivo indossabile.

Un nuovo rapporto pubblicato da ETNews riferisce che il volume di produzione iniziale per il prossimo Galaxy Ring sarà compreso tra 400mila e 500mila unità, un numero che apparentemente potrebbe sembrare esiguo ma che assume contorni ben differenti se si tiene conto che stiamo parlando esclusivamente di disponibilità iniziale. A ciò si aggiunge anche il fatto che si tratterà di fatto del primo prodotto mass market di questa tipologia che arriva da un produttore importante come Samsung.

Le incognite però sono tante: la prima è senza dubbio rappresentata dalle misure dell’anello: Samsung infatti nel corso del MWC ha confermato che Galaxy Ring sarà disponibile in nove dimensioni e tre colori. Resta da capire in che modo Samsung spalmerà la produzione: quali saranno le misure maggiormente disponibili e quali non, almeno inizialmente?

Ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli in merito, anche sul prezzo che imporrà la società. Secondo le indiscrezioni, Samsung dovrebbe presentare il dispositivo in estate insieme ai nuovi foldable.