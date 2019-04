Anche Samsung punta sul gaming: in arrivo il competitor di Apple Arcade ed uno smartphone

Apple ha presentato Apple Arcade lo scorso mese nel corso del keynote primaverile, ed il lancio è previsto entro la fine dell'anno. Il trend a quanto pare potrebbe essere seguito anche da altre società, che si stanno attrezzando per dire la loro nel Mercato del gaming.

Secondo un recente brevetto depositato presso l'US Patent and Trademark Office, Samsung starebbe lavorando su un proprio servizio di gaming per dispositivi mobili battezzato PlayGalaxy Link. La società coreana, che ancora non ha annunciato ufficialmente la piattaforma, ha già provveduto alla presentazione della richiesta di licenza, ed il fatto che il documento sia stato presentato negli Stati Uniti lascia intendere che il servizio potrebbe essere disponibile anche a livello internazionale.

Le indiscrezioni sostengono che la presentazione ufficiale di PlayGalaxy Link dovrebbe avvenire insieme ad uno smartphone da gaming, su cui però non sono disponibili molti dettagli. Di recente però sono tanti i marchi del settore che hanno deciso di abbracciare questo settore: da Asus, con ROG Phone, a Black Shark 2.

Anche sull'offerta del servizio sono poche le informazioni in nostro possesso, in particolare resta da capire il prezzo dell'abbonamento e soprattutto l'offerta di titoli da mettere a disposizione degli utenti. Vi terremo aggiornati non appena emergeranno nuovi dettagli.