Samsung punta su Gaming Hub su Smart TV: primi controller certificati in arrivo

Al CES 2024, Samsung presenterà diversi monitor da gaming con tecnologia QD-OLED e refresh rate fino a 360 Hz. Per i videogiocatori su Smart TV, però, il colosso di Suwon ha annunciato una certificazione per i controller compatibili con i suoi televisori, fugando ogni dubbio a riguardo tra i videogiocatori.

La certificazione è pensata per andare di pari passo con il Gaming Hub di Samsung su Smart TV, reiterando l'impegno del colosso sudcoreano nel gaming su TV direttamente in streaming, senza console connesse allo schermo. L'ambizioso piano dell'azienda di Suwon non passa dunque solo per una piattaforma dedicata sui suoi televisori, ma anche per una certificazione ideata per distinguere i controller compatibili con essi da quelli che invece non lo sono (o lo sono solo in parte).

In vista di un annuncio ufficiale al CES, nelle scorse ore Samsung ha presentato il marchio "Designed for Samsung Gaming Hub", di cui potete vedere un'immagine in cima a questa notizia. Il marchio verrà posizionato su tutti gli accessori di terze parti ufficialmente compatibili con le smart TV del colosso coreano, certificando la perfetta compatibilità tra controller e schermo.

Al momento, l'unica azienda ad aver annunciato un prodotto dotato della nuova certificazione è PDP, che porterà il suo nuovo gamepad anche al CES di Las Vegas. In realtà, comunque, Samsung Gaming Hub è compatibile con moltissimi controller Bluetooth di ogni produttore: per spiegare il suo nuovo marchio, il colosso coreano ha dichiarato che "la certificazione verrà fornita agli accessori che garantiscono la miglior esperienza possibile su Samsung Gaming Hub, a prescindere dal dispositivo Samsung scelto dagli utenti".

Con ogni probabilità, dunque, la certificazione verrà garantita solo ai controller che supereranno alcuni specifici test di resistenza, durata della batteria e input lag nel gioco in streaming. Per esempio, il Replay Wireless Controller di PDP - l'unico dispositivo certificato da Samsung, per ora - garantisce 40 ore di durata della batteria e una connettività Bluetooth a bassa latenza fino a 9 metri di distanza dal televisore.