Samsung punta all'indipendenza totale dei chip: addio alle GPU Mali

Se da una parte gli ultimi rumor sembrano confermare che i Galaxy S24 non avranno Exynos, i chip casalinghi di Samsung sono tutt'altro che morti: in questo periodo di "riflessione", però, potrebbero esserci piccole e grandi rivoluzioni strutturali.

La più importante tra quelle vociferate riguarda l'idea che il chipmaker sudcoreano possa slegarsi una volta per tutte da ARM per quel che riguarda le GPU Mali dei suoi SoC Exynos, puntando così a una sorta di indipendenza nel campo del silicio come accade già per Qualcomm e Apple (con la differenza dell'outsourcing presso TSMC in questi due casi). Samsung potrebbe vantare a questo punto una filiera totalmente controllata, dalla materia prima allo sviluppo, passando per la produzione, un aspetto che la renderebbe unica nel suo genere, un po' come Intel nel campo dei processori (Intel che, non a caso, è stato l'unico brand in grado di garantire un'offerta costante di CPU consumer durante lo shortage nei due anni di pandemia).

Per Samsung i giochi si fanno piuttosto seri, soprattutto dopo l'esperienza fianco a fianco con AMD per la GPU Xclipse con architettura RDNA2, il cui successo è stato però soltanto parziale. Proprio Xclipse, secondo gli ultimi rumor, potrebbe fare da base di partenza per la GPU proprietaria di Samsung, con tutte le conseguenze del caso, incluso un eventuale rinnovo della partnership con il team rosso.

Gli appassionati, tuttavia, dovranno sedare gli entusiasmi: ammesso che si tratti di qualcosa di concreto, potrebbero volerci non meno di tre anni prima di un prodotto reale. Ciò significa che ci saranno da aspettare almeno altre tre generazioni di flagship Samsung prima di averne tra le mani uno completamente prodotto da Samsung, GPU inclusa. Questo potrebbe essere a sua volta un indizio sul possibile protrarsi dell'accordo tra Qualcomm e Samsung ben oltre la serie S24, ma anche questo solo il tempo potrà confermarlo o smentirlo.

Nel frattempo, ricordiamo che Samsung è in prima linea anche nello sviluppo delle proposte hardware di BigG sarebbe già al lavoro sul chip Google Tensor G3, molto simile all'Exynos 2300 secondo alcune voci di corridoio.