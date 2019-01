Samsung punta al mobile gaming: depositato il marchio Neuro Game Booster

Il mobile gaming è un business in costante crescita, che sta attirando investimenti da parte di molti produttori di smartphone. Oltre alle svariate partnership con le software house, che ultimamente si vedono sempre più spesso, le aziende stanno anche puntando a funzionalità in grado di migliorare le performance in ambito gaming.

Non sorprende, dunque, che Samsung abbia recentemente registrato il marchio Neuro Game Booster, che sembra essere legato proprio a una funzionalità di questo tipo. In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e come potete vedere sul sito TMDN, la società sudcoreana avrebbe depositato il succitato marchio presso l'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) nella giornata di ieri 21 gennaio 2019.

Secondo molti, questo può significare che l'oramai imminente gamma Samsung Galaxy S10 disporrà di una rinnovata funzionalità che ottimizza le prestazioni lato gaming. D'altronde, già Galaxy S7 e S7 Edge disponevano all'epoca di un Game Launcher. Tuttavia, questa volta la società sudcoreana dovrebbe portare tutto a un livello superiore, cercando di sfruttare come si deve la NPU presente nel nuovo processore Exynos 9820. Vi ricordiamo che Samsung annuncerà la sua nuova famiglia di smartphone il prossimo 20 febbraio. Non ci resta dunque che attendere qualche settimana per saperne di più.