Samsung punta sulla personalizzazione degli smartphone: spuntano le 'Fashion Film'

Mentre si avvicina il lancio dei Samsung Galaxy A, emergono nuove indiscrezioni sul futuro dei device del colosso coreano: questi ultimi, stando ad un brevetto registrato nel Regno Unito, potrebbero infatti adottare una misteriosa "pellicola Fashion" volta sia a proteggere gli smartphone che a garantire loro un'estetica più alla moda.

Il brevetto è stato registrato presso l'Intellectual Property Office del Regno Unito, e spiega che Samsung vorrebbe creare delle"Fashion film", ovvero delle "pellicole protettive e decorative per smartphone, da applicare su questi ultimi". Il prodotto, dunque, altro non sarebbe che una revisione della pellicola protettiva per lo schermo del telefono, dotata eventualmente di disegni sovraimpressi, filigrane o motivi geometrici che permettano di personalizzazione il design dello smartphone.

Ovviamente, una simile pellicola verrebbe apposta al pannello posteriore dello smartphone e non al suo schermo, e dovrebbe persino garantire una maggior resistenza al device in caso di cadute, urti o altri eventi potenzialmente dannosi per la struttura del telefono.

Quella brevettata da Samsung, ovviamente, non è una novità assoluta nel mercato smartphone, poiché già diversi brand propongono pellicole simili. Più che altro, la mossa di Samsung è interessante perché lascia intravedere il possibile ingresso della compagnia coreana tra i produttori di accessori per i propri smartphone, prefigurando l'accesso di Samsung in un mercato da cui finora l'azienda si era tenuta lontana.

Non è comunque la prima volta che l'azienda coreana si lancia nella personalizzazione degli smartphone: al contrario, lo scorso anno Samsung ha lanciato le BESPOKE Edition del Galaxy Z Flip 3 5G e di alcuni accessori, mentre anche la serie Samsung Galaxy S22 potrebbe ottenere il trattamento BESPOKE. Questa particolare variante della tinta dello smartphone, infatti, permette agli utenti di personalizzarne il colore per un piccolo sovrapprezzo e potrebbe abbinarsi alla perfezione alle nuove pellicole "fashion" della compagnia.