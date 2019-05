Samsung punta sulla ricarica veloce: annunciati i nuovi controller da 100W

Samsung ha annunciato il lancio di due nuovi controller USB Type-C Power Delivery (PD), che portano il nome in codice SE8A ed MM101 PD. La novità più importante è rappresentata dal fatto che supportano fino a 100W di potenza: per fare un confronto la ricarica super veloce del Galaxy S10 5G arriva massimo a 25W.

Il miglioramento quindi è sostanziale. I nuovi controller PD possono essere utilizzati in un'ampia varietà di dispositivi, inclusi smartphone, tablet, computer, laptop e monitor, e la produzione di massa di SE8A è già iniziata.

SE8A è il primo controller PD che combina il sistema di sicurezza con controller di potenza in un singolo chip. Il tutto si traduce in una sicurezza maggiore per i dispositivi, anche in termini di memorizzazione delle chiavi di crittografia e la decodifica dei dati riservati all'interno di un dispositivo. L'SE8A supporta anche l'autenticazione USB di tipo C, che impedisce l'uso improprio di prodotti non approvati e che previene l'accesso indebito ai dispositivi durante il caricamento.

L'MM101 supporta un algoritmo di crittografia simmetrica per l'autenticazione del prodotto. Le misure di sicurezza includono il rilevamento dell'umidità per garantire condizioni di carica più sicura.

Entrambi i chip hanno anche una protezione dalla sovratensione. I chip sono conformi alle ultime specifiche USB per la ricarica rapida, USB-PD 3.0, che offre potenza ottimale per una ricarica più efficiente.

Incorporato anche il sistema eFlash che consente ai produttori di aggiornare il software per soddisfare le specifiche più recenti senza la necessità di aggiornare l'hardware.