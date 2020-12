Samsung punta a riempire il buco di Huawei in ambito 5G in Europa

Mentre Samsung pensa a organizzarsi per il CES 2021 che avrà luogo dall’11 al 14 gennaio 2021, durante il quale potrebbe presentare la serie di smartphone top di gamma Samsung Galaxy S21, un portavoce della società avrebbe comunicato che essa intenderebbe partecipare alla competizione per le reti 5G in Europa.

Stando a quanto riportato dal sito asiatico ITHome, infatti, Samsung Electronics vorrebbe colmare il vuoto lasciato da Huawei a causa delle continue pressioni da stati come Regno Unito e Svezia. Tuttavia, unirsi alla competizione 5G in Europa significherebbe dover affrontare un grosso ostacolo: i prodotti del colosso sudcoreano dovrebbero infatti essere compatibili con l’attuale rete 4G della compagnia di Shenzhen, così da ridurre notevolmente i costi per gli operatori telefonici che sfruttano le infrastrutture cinesi.

Lo stesso portavoce avrebbe già affermato che i rumor riguardanti l’incompatibilità sono errati, anzi si tratterebbe solamente di un malinteso; a questo commento, però, non avrebbe aggiunto ulteriori dettagli. Certo è che questo “sprint” da parte di Samsung Electronics si rivelerebbe estremamente proficua per l’azienda, dato che grandi operatori come Telefonica e Orange stanno osservando con attenzione i suoi progressi in ambito 4G-5G: altri operatori statunitensi come Verizon AT&T e Sprint, infatti, si affiderebbero già alle apparecchiature di comunicazione dei Samsung.

Gli esperti del settore hanno opinioni diverse sul fatto che la compagnia sudcoreana possa competere con Nokia ed Ericsson nel mercato europeo, dato che i due marchi nordici giocano in casa. D’altro canto, Samsung offrirebbe una rete di esperti e istituti di ricerca non indifferente in Europa, ergo potrebbe veramente cogliere l’attimo per sostituire Huawei nel Vecchio Continente.

In questo periodo Samsung ha dovuto anche smentire una volta per tutte altre indiscrezioni ancora riguardanti la gamma Galaxy Note, confermando che nel 2021 la società lancerà una nuova serie Note e non ne cancellerà la produzione.