Samsung punta sulla riparabilità: venderà componenti di ricambio degli smartphone Galaxy

Solo un paio di settimane fa, Samsung ha lanciato un programma di riparazioni fai da te in collaborazione con iFixit, che permette agli utenti di effettuare "in casa" alcune piccole riparazioni sugli smartphone del colosso coreano. Oggi, invece, sembra che Samsung abbia deciso di aumentare il numero di riparazioni casalinghe consentite agli utenti.

L'azienda di Suwon, infatti, starebbe considerando l'opzione di dare inizio alla vendita di singole parti dei propri smartphone, in modo da permettere agli utenti più temerari ed agli esperti di riparazioni terze parti di operare sui Samsung Galaxy utilizzando parti ufficiali di ricambio.

La notizia è stata data da BusinessKorea, che spiega che la mossa di Samsung sarebbe intimamente legata al programma di riparazione di iFixit, che al momento prevede la realizzazione di guide per gli utenti, ma che in futuro potrebbe ampliarsi e fornire parti di ricambio, strumenti per effettuare le riparazioni e altri oggetti necessari per l'apertura e la sostituzione dell'hardware di uno smartphone.

Sembra che, almeno per ora, i dispositivi di cui saranno vendute le parti di ricambio saranno i Samsung Galaxy S20 e S21 e il Galaxy Tab S7+: restano dunque fuori dall'equazione gli smartphone e tablet più recenti, ovvero i Galaxy S22, il Galaxy Tab S8 e anche tutti gli smartphone pieghevoli di Samsung, troppo fragili perché possano essere riparati al di fuori del servizio clienti del produttore.

Il programma di Samsung, inoltre, dovrebbe permettere agli utenti di rivendere le proprie parti all'azienda coreana, magari smontando il proprio telefono alla fine del suo ciclo vitale, per ottenere sconti sui dispositivi di nuova generazione. Le parti di ricambio, invece, non saranno vendute direttamente da Samsung, ma da iFixit. Al contempo, tra l'altro, iFixit collaborerà con Google nella vendita di parti di ricambio degli smartphone Pixel.

Ad ogni modo, la data di apertura del programma dovrebbe essere già fissata entro la prima metà del 2022, mentre il risparmio garantito dalle riparazioni fai da te agli utenti potrebbe essere enorme: Business Korea, infatti, parla di una riduzione delle spese pari al 50% rispetto ai costi di sostituzione attuali di schermi, batterie e hardware presso Samsung.