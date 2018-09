Samsung punta sulla robotica: aperto un centro di ricerca sull'IA a New York

Samsung punta sull'intelligenza artificiale. Il colosso asiatico infatti ha aperto un nuovo centro di ricerca a New York City, il terzo del Nord America ed il sesto in totale. Nello specifico, questo nuovo laboratorio si concentrerà principalmente sulla robotica, il che rappresenta una prima assoluta per l'azienda.

Anche l'ubicazione non è casuale: il centro sorge a Chelsea, a Manhattan, a pochi passi dalla New York University.

Il gigante dell'elettronica negli ultimi tempi ha espanso in maniera importante il proprio impegno nella ricerca, appoggiandosi sempre più ad accademici ed atenei di prim'ordine: basti pensare al centro di Cambridge, nel Regno Unito, guidato dall'ex capo di Microsoft Lab, il professore Andrew Blake. Anche altre compagnie stanno facendo lo stesso: Sony si è appoggiata alla Carnegie Mellon per la ricerca robotica, mentre Toyota ha investito un miliardo di Dollari in un centro di ricerca per droidi accanto alla Stanford University.

Samsung ha però anche investito in startup robotiche attraverso il programma d'investimento SamsungNext Q Fund. Tra i progetti su cui ha puntato maggiormente figura la startup che ha creato i robot in grado di prendersi cura degli anziani.

L'impegno del colosso asiatico nell'IA non è nuovo: nel 2016 Samsung ha acquistato la compagnia che ha contribuito alla creazione di Siri, Vivo Labs, ed attualmente vanta una rete di strutture che si occupano di ricerca sparse in tre continenti. Entro il 2020 inoltre la società mira ad assumere circa 1.000 dipendenti in tali strutture.