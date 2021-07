Samsung Q60A, la nuova Smart TV QLED 4K da 65 pollici scontata di 600 Euro su Amazon

Quando Samsung ha presentato la nuova lineup di Smart TV per il 2021, tra gli osservati speciali sono finiti a pieno titolo i modelli QLED 4K con la desinenza -A. Non a caso dunque oggi parliamo di un'interessante offerta proprio sul Samsung Q60A da 65 pollici.

Siamo di fronte a un pannello con risoluzione 4K UHD equipaggiato con il processore Quantum Lite di Samsung e gran parte delle nuove tecnologie sviluppate dal colosso sudcoreano per questa generazione.

A partire proprio dal processore, in grado di ottimizzare l'audio automaticamente sulla base del contenuto in riproduzione in combinazione con il sistema sonoro Object Tracking Sound Lite, fino all'upscaling 4K di ultima generazione, Adaptive Picture che regola il contrasto e la luminosità automaticamente e il sistema di retroilluminazione Dual LED.

Segnaliamo la presenza, ad esempio, di numerose ottimizzazioni per il Gaming inserite nel contesto di un HUB interattivo a scomparsa, la GameBar, che permette di personalizzare la propria esperienza in una manciata di secondi, oltre alla modalità Auto Low Latency Mode, che cambia profilo TV automaticamente riducendo i tempi di risposta nel momento in cui individua l'inizio di una sessione di gioco.

Presente ovviamente l'ottimo contenitore per l'Home Entertainment Samsung TV Plus, che permette di accedere a tantissimi contenuti in streaming in maniera totalmente gratuita.

Il Samsung G60A da 65 pollici è attualmente in offerta su Amazon al prezzo di 799 Euro, ben 600 Euro in meno rispetto al prezzo di listino. Si tratta di una riduzione di oltre il 40%, dunque siamo di fronte a un affare davvero imperdibile.