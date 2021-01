Samsung Q70 da 55 Pollici in sconto col Fuoritutto Unieuro

Dopo avervi segnalato il sontuoso LG CX OLED da 65 Pollici su Amazon, torniamo a parlare di Home Entertainment per segnalare un'altra interessante offerta, questa volta da Unieuro.

Torniamo a sfogliare infatti la selezione Fuoritutto, dove troviamo la splendida Samsung Series 7 QE55Q70TAT a soli 849,90 Euro, ben oltre il 20% di sconto sul prezzo di listino di 1099 Euro.

Si tratta di una Smart TV 4K QLED da 55 pollici della serie Q70, con piena compatibilità verso i nuovi standard digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2. Presenti HDR 10 Plus, Freesync e Tizen, il sistema operativo per Smart TV più diffuso e con lo store più fornito di applicazioni in circolazione. Presenta inoltre un doppio Speaker da 20W con supporto al Dolby Digital Plus, DLNA e Bluetooth 4.2.

L'offerta Unieuro può essere abbinata anche alla promozione Samsung che rimborsa fino a 350 Euro sull'acquisto combinato di un QLED e di una SoundBar Serie Q. La promo permette appunto di ricevere un rimborso crescente a seconda del modello e delle dimensioni della Smart TV. I requisiti minimi sono la tecnologia QLED e i 55 pollici. In particolare, il Q70 in offerta da Unieuro permette di ricevere 150 Euro di sconto, dopo aver registrato il proprio acquisto su Samsung Members entro il 31 gennaio 2021.