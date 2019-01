Samsung Q900 QLED 8K da 98 pollici con HDMI 2.1 ufficiale al CES 2019

Samsung ha annunciato il suo nuovo televisore QLED 8K con supporto allo standard HDMI 2.1, controlli vocali e partnership con Amazon Prime Video. L'annuncio è arrivato sul palco della conferenza tenutasi nel contesto dell'edizione 2019 del CES di Las Vegas.

Dopo aver annunciato l'arrivo del primo smartphone 5G nel corso del 2019, la società sudcoreana ha quindi deciso di concentrarsi sui televisori. Il modello presentato dispone di un ampio display da ben 98 pollici e, nonostante non sia ancora stato annunciato ufficialmente il prezzo, probabilmente sarà destinato a pochi clienti appartenenti alla fascia enthusiast.

Samsung ha anche dichiarato che, a partire dalla prossima primavera, sarà possibile vedere tutti i film acquistati su iTunes su questo televisore. Non mancano ovviamente i comandi vocali. Ad esempio, si può chiedere al dispositivo di avvisarci quando sta per partire un programma o di consigliarci un programma simile a quello che abbiamo visto qualche tempo fa. Bixby tiene dunque in memoria tutte le nostre azioni in tal senso, in modo da imparare quali contenuti ci piacciono di più e darci i giusti suggerimenti. Oltre a questo, come già annunciato in precedenza, questi TV di Samsung saranno compatibili con Apple AirPlay.

Non manca anche una partnership con Amazon Prime Video. Sul palco sono stati mostrati i comandi vocali in tal senso ed è stato annunciato che Samsung sta lavorando a degli algoritmi che ottimizzano il flusso di dati dei video in streaming, in modo da consentire la visione di contenuti ad alta risoluzione anche a persone con connessioni lente.