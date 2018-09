Samsung QLED TV 8K Q900R: si arriva a 14.999 Euro per l'85 pollici

L'IFA di Berlino passerà alla storia come l'edizione della fiera d'elettronica più importante d'Europa che ha dato il via all'era dell'8K. Tra le società che hanno mostrato la propria offerta c'è Samsung, che ha svelato il Q900R, una nuova gamma di televisori in grado di supportare la risoluzione di 7680x4320 pixel.

Sul mercato arrivano tre versioni, con schermi da 65, 75 ed 85 pollici LCD basati sulla tecnologia di retroilluminazione Direct Full Array Elite che garantisce la quantità di luce giusta dove richiesto, al fine di evitare ghosting e dispersione.

I modelli sono ovviamente compatibili con gli standard HDR10 ed HDR10+, e possono offrire un picco di luminosità da 4000 nits.

Come affermato dalla stessa Samsung in sede di presentazione, la società per fare fronte all'evidente ed ovvia mancanza di contenuti ha incluso una tecnologia battezzata 8K AI Upscaling che adattai i contenuti con risoluzioni più basse ai pannelli 8K, ma chiaramente bisognerà vedere a che costo in termini di perdita di qualità.

Chiaramente i televisori sono compatibili con tutte le applicazioni più popolari, ma i prezzi sono poco accessibili per i comuni mortali. Si parte da 4.999 Euro per la variante da 65 pollici, contro i 6.999 Euro di quella da 75 pollici ed i 14.999 Euro del modello da 85 pollici.

La scelta di accelerare sulla tecnologia è da imputare al fatto che la società vuole farsi trovare pronta in vista delle Olimpiadi del 2020 in programma a Tokyo e che saranno appunto trasmesse in 8K.