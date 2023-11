Samsung QN90C e Q600C: nati per il gaming ma ottimi anche per il cinema

Nell'ultimo video pubblicato sul nostro canale ufficiale YouTube, Alessio Ferraiuolo e Claudio Pofi ci parlano del TV Samsung QN90C e della soundbar Q600C con Dolby Atmos, due prodotti di alta qualità ma anche estremamente versatili che si adattano a vari utilizzi.

Nel filmato, che trovate in apertura, si pone l'accento su come il TV, nel taglio da 50 pollici che è presente nei nostri studi di Milano, e la soundbar Q600C, possono rappresentare un'ottima scelta sia per coloro che sono alla ricerca di una configurazione per il gaming, che per i cinefili più appassionati che vogliono godersi ogni dettaglio delle loro serie tv e film preferiti.

Ovviamente, non potevamo non parlare del servizio Samsung Gaming Hub, a cui abbiamo anche dedicato un approfondimento pubblicato su queste pagine negli scorsi mesi e che vuole a tutti gli effetti rappresentare la casa dei videogiocatori con un'interfaccia che racchiude i principali servizi di gaming e tutti gli strumenti per giocare.