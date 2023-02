Samsung-Qualcomm, la partnership continua su Galaxy S24: più potenti di iPhone 15 Ultra?

Già sappiamo che lo Snapdragon 8 Gen2 di Samsung Galaxy S23 sarà realizzato in esclusiva e sarà più potente della versione "base" dello stesso chip. Tuttavia, pare che la collaborazione tra Qualcomm e Samsung continuerà anche in futuro, con un chipset esclusivo anche per Samsung Galaxy S24 Ultra.

Un'indiscrezione del portale coreano Meeco.kr ha infatti svelato che Samsung Galaxy S24 Ultra avrà uno Snapdragon 8 Gen3 in esclusiva, realizzato in collaborazione tra Samsung e Qualcomm, esattamente come avvenuto per il chipset di Samsung Galaxy S23 Ultra. Anche il prossimo anno, dunque, gli smartphone del colosso coreano avranno una CPU e una GPU più potenti di quelle degli altri smartphone Android.

Già quest'anno, lo Snapdragon 8 Gen2 dà del filo da torcere al chip A16 di iPhone 14 Pro e di iPhone 14 Pro Max, con dei benchmark che, per la prima volta nella storia degli smartphone Android, mettono questi ultimi in linea con i device di Cupertino. Nel 2024, invece, sembra proprio che lo Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm e Samsung sancirà definitivamente il sorpasso dei telefoni Android rispetto a quelli di Apple, poiché dovrebbe essere più performante del SoC A17 Bionic di iPhone 15 Pro, Pro Max e Ultra.

Meeco.kr ha rilanciato anche delle indiscrezioni comparse su Weibo, che riportano i benchmark effettuati su GeekBench di una versione di inizio sviluppo dello Snapdragon 8 Gen3. Il chipset arriva a 1.930 punti in Single-Core e 6.236 punti in Multi-Core, superando nettamente lo Snapdragon 8 Gen2, che raggiunge i 1.870 punti in Single-Core e i 5.380 punti in Multi-Core.

Con ogni probabilità, il miglioramento di performance sarà garantito da una CPU con architettura a dieci Core, contro gli otto Core del processore Qualcomm di attuale generazione. Secondo i leak, la CPU sarà dotata di un Core principale, cinque Core ad alte prestazioni e quattro Core energy-efficient.