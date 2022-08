Samsung, ecco quando arrivano One UI 5.0 e Android 13 su Galaxy S22: abbiamo una data

Android 13 è arrivato sugli smartphone Pixel di Google un paio di settimane fa: ora la palla passa ai produttori terze parti, che dovranno adattare le proprie Custom ROM al nuovo sistema operativo di Big G. Tra queste aziende, Samsung sarà tra le prime ad adeguarsi ad Android 13 con la sua One UI 5.0.

Di recente, infatti, Samsung ha dato il via alla beta di One UI 5.0, basata ovviamente su Android 13, su alcuni dei suoi smartphone top di gamma. Intanto, altre compagnie hanno operato in modo analogo: per esempio, OPPO ha lanciato la beta di ColorOS 13 sui suoi Find X5 Pro e Find N la scorsa settimana, mentre OnePlus ha fatto lo stesso con la beta di OxygenOS 13.

Tuttavia, il colosso coreano potrebbe battere sul tempo la concorrenza cinese, dal momento che, secondo un report di Sammobile e delle indiscrezioni riportate su Twitter dall'utente SuperRoader, One UI 5.0 uscirà ad ottobre su Samsung Galaxy S22. Addirittura, i report forniscono due date quasi-definitive per l'uscita della nuova Custom ROM, che dovrebbe essere rilasciata il 17 o il 19 ottobre.

Viene da sé che, insieme a One UI 5.0, Samsung rilascerà anche Android 13 su Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra. Benché non ci sia ancora una conferma ufficiale, comunque, le date sembrano essere piuttosto credibili: la beta di One UI 5.0 è iniziata circa due settimane fa, perciò, ammesso che non vi siano intoppi, è abbastanza probabile che una versione stabile dell'update ad Android 13 per Galaxy S22 arrivi nel corso del mese di ottobre.

Come già sappiamo One UI 5.0 dovrebbe concentrarsi su personalizzazione e sicurezza del sistema operativo, garantendo per esempio la possibilità di scegliere tra 16 preset di colori tematici basati sul wallpaper prescelto per la schermata principale, oppure permettendo di "impilare" i widget nella homepage dello smartphone per risparmiare spazio.