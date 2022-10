Samsung, ecco quando gli smartphone saranno aggiornati ad Android 13

Poco dopo aver dato il via alla distribuzione di One UI 5.0, basata su Android 13, su Galaxy S22, Samsung ha annunciato il programma completo di aggiornamento al nuovo sistema operativo mobile di Google per gli smartphone della lineup Galaxy.

Ottobre 2022

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Novembre 2022

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy Quantum 3

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Dicembre 2022

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy S20 FE

Galaxy Tab S7 FE/S7 FE 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy A Quantum

Galaxy A Quantum 2

Galaxy A52s 5G

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy A32

Galaxy Jump

Galaxy Jump 2

Gennaio 2023

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Buddy 2

Galaxy Wide 6

Galaxy Wide 5

Galaxy Buddy

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy M12

Galaxy XCover 5

Febbraio 2023

Galaxy Tab Active 4 Pro

Complessivamente, ad essere aggiornati saranno oltre 50 smartphone nel corso dei prossimi quattro mesi. Si tratta senza dubbio di un impegno importante da parte della società coreana, che conferma ancora una volta le intenzioni di aggiornare la maggior parte dei suoi dispositivi.

Sempre a proposito di aggiornamenti, nella giornata di ieri Samsung ha confermato che con One Ui 6.0 gli update diventeranno invisibili.