Samsung, questi quattro smartphone non verranno più supportati con patch di sicurezza

Mentre in Italia si attende l’arrivo dell’aggiornamento ad Android 11 con One UI 3.0 per Samsung Galaxy A51, il colosso sudcoreano ha reso noti (seppur in maniera indiretta) i modelli che in futuro non riceveranno più patch di sicurezza: ecco tutte le ultime notizie sui cambiamenti degli update per smartphone firmati Samsung.

L’elenco online dei dispositivi supportati dall’azienda esiste già da diverso tempo e ci permette di capire quali di essi verranno lentamente abbandonati in quanto troppo vecchi per essere ancora aggiornati. Gli ultimi cambiamenti in particolare ci mostrano la mancanza di ben quattro smartphone rilasciati nel 2017, ovvero Samsung Galaxy J3 Pop, Galaxy A3 2017, Galaxy A5 2017 e Galaxy A7 2017. Tutti questi non riceveranno più update dedicati alla sicurezza, ergo in futuro potrebbero essere particolarmente vulnerabili ad eventuali attacchi dei soliti malintenzionati del caso.

Altre particolarità che notiamo dalla pagina ufficiale sono le seguenti: al momento sembra anche mancare Samsung Galaxy Fold 5G, ma è altamente probabile che si tratti di un semplice errore da parte degli editor della società e che continuerà a ottenere il supporto ancora per parecchio tempo. Ancora, Galaxy A8 2018 è stato spostato agli aggiornamenti trimestrali anziché mensili e Galaxy A8s ora appare nelle “altre patch regolari”.

Insomma, se siete in possesso di uno di quei quattro smartphone protagonisti di questo articolo il consiglio è quello di sostituirli al primo cenno di cedimento, per evitare così ogni potenziale problema di sicurezza in futuro.

Rimanendo in tema Samsung, l’azienda recentemente ha presentato il nuovo modello entry-level Galaxy M02, attualmente disponibile solo in India ma dall’approdo atteso anche sul mercato occidentale.