Samsung raddoppia: una soundbar in regalo acquistando un TV

Dopo aver riportato l’offerta di Samsung che regala un TV da 32 pollici, torniamo a discutere delle promozioni che quest'oggi il colosso coreano ha lanciato sul proprio sito web e che come ampiamente noto consentono di ottenere una serie di vantaggi sull'acquisto di vari TV.

Quella di cui vi parliamo oggi si chiama “Lasciati Sedurre da Uno Stile a 360 Gradi” e permette di ricevere in regalo una soundbar della Serie S dietro l’acquisto di uno dei TV The Frame in promozione da oggi 9 Marzo al 3 Aprile 2022 inclusi.

Il funzionamento è il solito: dopo aver completato l’acquisto, infatti, è necessario registrare il televisore acquistato su Samsung Members entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna, fornendo tutta la documentazione richiesta (tra cui prova d’acquisto ed IMEI o seriale, con relativa foto e scontrino in cui è presente la data). Samsung provvederà ad inviare a casa, all’indirizzo specificato in fase di registrazione, una soundbar Serie S entro 180 giorni dalla data di spedizione dell’email di validazione. La compagnia specifica che “il colore del premio sarà a discrezione di Samsung”.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo come sempre alla pagina prodotto di Samsung, dove sono presenti tutte le informazioni di cui necessitate.