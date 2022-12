Samsung regala 12 mesi di Netflix con l'acquisto di un tablet: i dettagli dell'offerta

In aggiunta alla promozione Samsung che regala un TV da 55 pollici, di cui vi abbiamo parlato negli scorsi giorni su queste pagine, il colosso di coreano ha lanciato una promozione in scadenza il 16 Dicembre 2022 che permette di ottenere 12 mesi di Netflix in regalo.

Come leggiamo direttamente sulla pagina presente sul sito Samsung, acquistando un tablet della gamma Galaxy Tab S fino al 16 Dicembre 2022 (incluso) si riceverà un codice di attivazione per 12 mesi di Netflix piano Standard entro 30 giorni dall’email di validazione. Tale coupon potrà essere riscattato entro e non oltre il 3 Febbraio 2023.

Danno diritto a partecipare alla promozione i seguenti prodotti:

Galaxy Tab S8 Ultra Wifi (codice modello SM-X900N);

Galaxy Tab S8 Ultra 5G (codice modello SM-X906B);

Galaxy Tab S8+ Wifi (codice modello SM-X800N);

Galaxy Tab S8+ 5G (codice modello SM-X806B);

Galaxy Tab S8 Wifi (codice modello SM-X700N);

Galaxy Tab S8 5G (codice modello SM-X706B);

Galaxy Tab S7 FE 5G (codice modello SM-T736B);

Galaxy Tab S7 FE Wifi (codice modello SM-T733N);

Galaxy Tab S6 Lite LTE (codici modello SM-P619N, SM-P615N);

Galaxy Tab S6 Lite Wifi (codici modello SM-P613N, SM-P610N).

Il prodotto deve essere registrato entro e non oltre il 6 Gennaio 2023, fornendo tutte le prove d’acquisto richieste direttamente sul sito web dedicato.