Samsung regala 3 mesi di Game Pass ed un controller per Xbox: i dettagli dell'offerta

Come ogni lunedì, si rinnovano le promozioni speciali di Samsung sul proprio sito web. Quest'oggi, il colosso coreano ha lanciato un'offerta che fino al 10 Gennaio 2021 consentirà di ottenere in regalo un controller bluetooth Xbox e tre mesi di GamePass acquistando uno degli smartphone compatibili.

Come avvenuto in circostanze simili, per prendere parte alla promozione è necessario semplicemente soddisfare uno dei requisiti. In questo caso, da oggi 23 novembre 2020 al 10 Gennaio 2021 basta acquistare uno smartphone tra il Galaxy Note20, Galaxy 20, Galaxy 20 FE e Galaxy Tab S7 e registrarlo sulla pagina Samsung Members entro il 29 Gennaio 2021.

La lista completa dei prodotti compatibili è la seguente:

Samsung Galaxy Note20 (modello: SM-N980F);

Samsung Galaxy Note20 5G (modello: SM-N981B);

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (modello: SM-N986B)

Samsung Galaxy S20 (modello: SM-G980F);

Samsung Galaxy S20 + (modello: SM-G985F);

Samsung Galaxy S20 5G (modello: SM-G981B);

Samsung Galaxy S20 + 5G (modello: SM-G986B);

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (modello: SM-G988B);

Samsung Galaxy S20 FE (modello: SM-G780F);

Samsung Galaxy S20 FE 5G (modello: SM-G781B);

Samsung Galaxy Tab S7 11.0, LTE (modello: SM-T875N);

Samsung Galaxy Tab S7 11.0, Wi-Fi (modello: SM- T870N);

Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4, Wi-Fi (modello: SM- T970N);

Samsung Galaxy Tab S7+ 5G 12.4, 5G (modello: SM- T976B).

Nel momento in cui viene compilato il modulo è necessario inserire i propri dati (nome, cognome, numero di telefono, indirizzo, email, IMEI e data d'acquisto), una prova d'acquisto e la foto dell'IMEI. Samsung effettuerà delle verifiche e, successivamente provvederà ad inviare un abbonamento per 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate ed un Game Controller (codice prodotto GPTPU020BDABQ).

Termini e condizioni sono disponibili a questo indirizzo. Per tutte le altre informazioni vi rinviamo alla pagina Samsung Members.